Point E : Thierno Y. D agresse et étrangle une adolescente pour récupérer l'argent de sa maman qu'il a misé au Pari foot.

Il résulte des éléments de l'enquête que le sieur Thierno Y. D. a été envoyé par sa mère pour régler une commission. Tenté par le diable, il a pris l'argent pour jouer au pari foot. Malheureusement pour lui, il a perdu tout l'argent. Ayant eu peur des représailles, il a rencontré deux gamines dans les rues de Point E où il a voulu les déposséder de leurs téléphones portables. Le plus âgé avait 15 ans. Il a étrangé Joy O. pour prendre son téléphone portable. Heureusement pour lui, un homme a suivi la scène et s'y est opposé. Arrêté et conduit à la police, le prévenu a restitué le jeune son portable. Par la suite, il a été déféré au parquet.



Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Thierno Y. D. est revenu sur ses déclarations à l'enquête allégeant qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Thierno Y. D agresse et étrangle une adolescente pour récupérer l'argent de sa maman qu'il a misé au Pari foot. En quittant l'hôpital, j'ai pris de l'alcool en cours de route", a-t-il expliqué.



Appelé à la barre, le témoin a confirmé avoir vu le prévenu empoigner la jeune fille. "J'ai trouvé la jeune adolescente en train de pleurer et quand je suis intervenu, il a dit qu'il avait commis une erreur", dit-il.



Des déclarations réfutées par le mis en cause qui fait savoir qu'il n'a jamais empoigné la gamine. Lors de son réquisitoire, le parquet estime que les faits sont constants d'autant plus que le prévenu a reconnu avoir soustrait le portable. " Le prévenu a profité de l'heure où le quartier de Point E est vide. La victime était dépourvue de force pour faire face à son bourreau. Aujourd'hui, il vient nous dire qu'il n'était pas dans un état normal. C'est de la mauvaise foi sidérante. N'eut été l'intervention du témoin le mal allait se produire", a constaté le ministère public qui requiert deux ans de prison dont 3 mois ferme.



La défense a plaidé une application bienveillante de la loi pénale. Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu Thierno Y. D. coupable et le condamne à 6 mois d'emprisonnement ferme.