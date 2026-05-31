Le Sénégal mise sur le Général Birame Diop pour renforcer la Commission de la CEDEAO

Le gouvernement sénégalais a officiellement présenté la candidature du Général Birame Diop à la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), selon un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, daté du 31 mai 2026.



Fort d’un parcours académique et institutionnel de premier plan, le Général Diop a conduit des recherches sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne au sein de prestigieux think tanks américains, dont le National Endowment for Democracy et le Woodrow Wilson Center à Washington DC. Il est également le fondateur de l’Institut africain pour le secteur de la sécurité, devenu par la suite Partners Sénégal, une institution dédiée au renforcement des capacités stratégiques du continent.



Sous l’égide de l’Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), il a contribué de manière déterminante aux processus de réforme sécuritaire dans plusieurs pays africains, notamment en encadrant les équipes chargées de l’élaboration des Politiques nationales de défense et de sécurité (PNDS).



Sa formation militaire de très haut niveau, acquise à l’École royale de l’air de Marrakech, à l’Air University des États-Unis et à l’École de guerre de Paris, est complétée par des travaux académiques en diplomatie et relations internationales.



Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et institutionnels sans précédent, Dakar estime que l’expérience, la vision stratégique et l’engagement panafricain du Général Birame Diop constituent des atouts décisifs pour accompagner les ambitions de paix, de stabilité et d’intégration de l’espace communautaire ouest-africain.



Le Sénégal dit placer sa pleine confiance dans la capacité du Général Diop à servir la CEDEAO « avec compétence, impartialité et dévouement », au bénéfice de l’ensemble des peuples de la région.