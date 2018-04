Podor : Moussa Sow réaffirme sa loyauté à Abdoulaye Daouda Diallo et exhorte à faire inscrire les abstentionnistes pour la présidentielle

« Le prétexte de cette rencontre a été l’inscription sur les listes électorales dont la date butoir est le 24 avril 2019. J’ai établi, avec tous mes compagnons, un agenda, une feuille de route qui va du 7 avril 2018 au 24 février 2019 agenda dans lequel nous allons investir le département. Nous allons exécuter le programme d’inscription sur les listes électorales aujourd’hui. Mais aussi, c’est aller à la recherche de tous ces abstentionnistes des dernières élections législatives passées, aller vers cette masse silencieuse qui ne s’est pas prononcée pour atteindre les objectifs qui sont assignés au département de Podor c’est de réaliser plus de 90% en termes de résultats électoraux. Nous voulons que le Président Sall soit réélu au 1er tour le 24 février 2019. Mais surtout avec Podor comme premier dans les 45 départements du Sénégal » a-t-il notamment dit.

Il y a un travail à faire, a-t-il ajouté, et j’exhorte les responsables du département de Podor à établir leurs agendas personnels, travailler dans leurs communes, travailler dans l’hinterland de leurs communes. « Pour ceux qui en ont les moyens, travailler dans tout le département pour arriver à ces résultats attendus et sur lesquels le Président Sall espère tant. Ce travail qui doit être effectué individuellement doit s’insérer aussi dans le cadre d’un travail collectif à travers la coordination départemental de Podor dirigée par le coordonnateur Abdoulaye Daouda Diallo ».

« Moussa Sow n’est d’aucune tendance politique, a-t-il aussi souligné. Je le dis et je le répète aujourd’hui. Mais, je déclare ma loyauté vis-à-vis de la coordination départementale. Si Abdoulaye Daouda Diallo convoque Moussa Sow dans une réunion départementale, j’ai demandé à mes compagnons les jeunes, j’ai demandé à mes compagnons les femmes, moi-même et tous ceux qui sont autour de moi nous irons quand même répondre à l’appel de la coordination départementale. Mais Moussa Sow n’est de la tendance de qui que ce soit. La seule tendance qui vaille c’est la tendance de Macky ».

Il a demandé par ailleurs à l’APR et à BBY de sortir et d’aller vers les populations d’expliquer les programmes du Président notamment ceux qui sont réalisés, ceux qui sont en cours et demander le suffrage des sénégalais pour terminer tous les programmes initiés par le Chef de l’État.