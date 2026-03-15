Podor : Amadou Gallo Bâ maire de Horé Fôndé appelle à la libération de Farba Ngom

À Podor, le maire de Horé Fondé, Amadou Gallo Bâ, est monté au créneau pour réclamer la libération du député Farba Ngom. Lors d’une prise de parole publique, l’édile a exprimé son soutien à l’honorable parlementaire et appelé les autorités à examiner sa situation afin de favoriser l’apaisement et la cohésion au sein des populations du département.
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