Plus d’un milliard de salaire des travailleurs au mois d’avril au COUD : Ndéné Mbodj va-t-il emprunter à Diomaye son balai pour faire le nettoyage…?

Le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a hérité d’une situation qui fait cogiter. SourceA, dans sa parution de ce mercredi, apprend que « le Trésor public a viré, pas plus tard que pour le mois d’Avril 2024, un montant de 1 076 999 268 F Cfa. Cette somme jugée « exorbitante », servait à payer les salaires des travailleurs du Coud. Qu’est ce qui explique cette somme?



Selon le journal confrère, certains indexent une pléthore de recrutements et un organigramme singulier. Aussi, la création de départements à la tête desquels trônent des chefs qui ont un rang de directeur. Et aux côtés desquels, il existe des chefs de service. Ce n’est pas tout, parce que le trop-plein de contrôleurs dans les restaurants universitaires est également pointé du doigt.



Par exemple, le nommé O. Diop est engagé comme expert en Sécurité pour un salaire mensuel de 800 000 F Cfa et un contrat spécial qui court du 05 Mars 2024 au 31 Décembre 2025.

Dans les restaurants, là où on avait 4 contrôleurs (2 pour le contrôle d'accès et 2 autres pour la qualité, l'hygiène et l'environnement) durant les années passées, ils sont désormais plus de 10 dans les restaurants moyens (Esp, Ensetp et Fastef) et plus de 20 dans les plus grands restaurants comme Central, Argentin ou Self. Des responsables syndicaux dont A.F. faits conseillers du directeur général du Coud.

Autre facteur dénoncé : les contrats spéciaux.

Ndéné Mbodj devrait pouvoir emprunter à Diomaye son Balai pour faire le nettoyage...