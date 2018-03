Plainte avec constitution de partie civile : La fille de Pathé Dione inculpé au 7ème cabinet

Selon les informations de Libération, Anta Caroline Dione, fille de Pathé Dione et administratrice à Kajas et Sunu a été mise en examen par le juge du septième cabinet. Elle a été inculpée en même temps que les nommés Cheikh Dione et Baba Sylla. Ce, à la suite d’une plainte pour escroquerie dans le cadre d’une affaire portant sur un marché de talons d’assurance. Selon nos antennes, le trio sera d’ailleurs confronté au plaignant, qui avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, ce vendredi.