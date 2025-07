Pikine – Vols violents en marge du combat Ada Fass vs Liss Ndiago : Deux individus arrêtés



Le combat de lutte très attendu entre Ada Fass et Liss Ndiago, disputé ce samedi 19 juillet 2025, a malheureusement été le théâtre d’actes de banditisme urbain. Deux individus ont été interpellés par les éléments du Commissariat d’arrondissement de Pikine pour vols avec violence commis au milieu de la foule.





Des agressions ciblées en pleine affluence



Premier suspect : vers 16h, un homme a été arrêté pour vol en réunion avec violence et usage de moyen de transport.



Il a arraché la chaîne et la sacoche d’un passant qui accompagnait un ami blessé vers la clinique Naby (Tally Bou Mack).



S’il a été pris avec la chaîne volée, son complice à moto a pris la fuite avec la sacoche contenant un iPhone XR et 20 000 FCFA.



Il a avoué le vol de la chaîne, mais a nié s’être emparé de la sacoche.



Deuxième suspect : aux alentours de 14h à Bountou Pikine, un autre homme a été appréhendé après avoir arraché un téléphone Tecno des mains d’un usager sur le point de monter dans un véhicule.

Il a été rattrapé après une course-poursuite et a reconnu les faits.





Garde à vue et poursuite de l’enquête



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.

La Police de Pikine poursuit son enquête pour remonter d’éventuelles complicités et réseaux de voleurs en réunion opérant lors de grands rassemblements populaires.