Phase finale de la CAN : El Tactico quasi invincible !

Alors que le Sénégal se prépare à affronter le Cameroun lors de ce qui sera le 20ème match d’El Tactico à la CAN, les attentes sont élevées. Les supporters sénégalais espèrent que leur équipe continuera sur la lancée des précédentes éditions et qu'elle atteindra les plus hauts sommets de la compétition. Avec Aliou Cissé à la barre, le Sénégal a toutes les raisons d'espérer une performance exceptionnelle et de rêver à la conquête du titre continental.