Pétrole et Energies: « Nous avons plus de gaz que de pétrole, mais on ne nous parle que du pétrole» (Mamadou Lamine Thiam)

Le président du groupe parlementaire « Liberté, démocratie et changement », le député Mamadou Lamine Thiam a axé sa communication sur les ressources pétrolières et gazières. Selon le député, le Sénégal est un pays gazier mais la communication du gouvernement se limite seulement au pétrole. Le parlementaire a listé les milliards de m3 de gaz dont regorge le pays et qui, selon lui, permettent au Sénégal de se positionner sur le plan diplomatique.



« On peut régler beaucoup de problèmes avec le gaz», a dit le député qui s’exprimait ce 25 novembre, lors du passage à l’Assemblée du ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine F. Diome dans le cadre du vote du projet de budget de son département.