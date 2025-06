Pélérinage Popenguine 2025 : Cap des Biches lance la marche, foi vive et unité religieuse en pleine lumière

Au Cap des Biches, l'atmosphère est déjà chargée d'enthousiasme pendant que des centaines de dévots, originaires de différentes zones, y compris de Ziguinchor, se retrouvent pour la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. C'est ici qu'ils établissent leurs campements, animés par l'enthousiasme et la conviction, préparés à passer la nuit avant de partir sur la route ce dimanche. En dépit de l'épuisement dû au voyage, la joie et la résolution étaient palpables sur leurs visages, salués avec chaleur par les bus de Dakar Dem Dikk qui ont permis leur arrivée dans des conditions dignes et ordonnées.







Cette promenade spirituelle, bien plus qu'une simple balade, nécessite une préparation physique, psychologique et spirituelle. Elle est rythmée par des prières, des chants et un esprit de solidarité. Cette année, le pèlerinage coïncide avec la célébration de la Tabaski, un puissant emblème de vivre ensemble pacifiquement et d'estime mutuelle entre catholiques et musulmans. D'emblée, l'atmosphère de camaraderie au Cap des Biches donne le signal d'un événement promettant d'être riche en sentiments et en partage...