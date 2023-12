Pathé Badiane : "Dès 2014, élu comme maire de Paoskoto, nous avions initié cet anniversaire en parfaite collaboration avec la famille de Maba Diakhou Bâ" (Aly Mané)

"Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer comme tous les ans, depuis 7 ans, l'anniversaire de la victoire des forces musulmanes et africaines dirigées par l'Almamy Maba Diakhou Bâ avec ses illustres compagnons, Alboury, Lat Dior, Birane Cissé, Fodé Kaba Doumbouya, Lassana Sagna, la famille de Mame Anta Saly, Mame Modou Niass (le père El Hadj Abdoulaye Niass) etc", a déclaré le président du conseil départemental de Nioro, Aly Mané.

Poursuivant, l'honorable député de souligner : "Nous rendons hommage à ceux qui ont combattu, mais sans oublier les braves qui sont morts ici au nom de l'Islam et de la liberté. Ici même à Pathé Badiane, nos ancêtres avec à leur tête, l'Almamy Maba Diakhou Bâ, ont combattu les forces françaises et leurs idéologies barbares et destructives... Le 30 novembre était une victoire contre des forces impérialistes sur une dictature des hommes qui étaient souvent opposés mais qui avaient décidé d'unir leurs forces pour défendre la liberté, la dignité mais surtout l'Islam."

"Le colonialisme est une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, plus particulièrement de l'Afrique. Venir ici avec vous, c'est se rappeler que cette victoire du 30 novembre est d'abord source d'inspiration et de prières pour nos illusttes ancêtres... Dès 2014, élu comme maire de Paoskoto, nous avions initié cet anniversaire en parfaite collaboration avec la famille de Maba Diakhou Bâ...", a-t-il ajouté.