Passation de service au commissariat de Kolda : le commissaire Malick Dieng remplace Diégane Sène.

En provenance de Richard Toll, le commissaire Malick Dieng remplace Diégane Sène, transféré au commissariat spécial de Touba. Et cette passation s'est déroulée sous la houlette du directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, ce jeudi 12 mai 2022 à Kolda. Il faut rappeler que le commissaire sortant a passé quatre années au Fouladou.



Les témoignages ont été unanimes à l'endroit du commissaire sortant Diégane Sène. Les populations, les élus, les chauffeurs entres autres ont témoigné devant tout le monde le grand rôle joué par ce dernier. Ainsi, M Kane parlant au nom des chauffeurs, n'a pas caché le regain d'espoir qu'a suscité la police à Kolda avec Diégane Sène. Dans la même lancée, tous ses collègues ont fait la même remarque à son endroit.



Le commissaire Diégane Sène (sortant) d'annoncer : " je prie sur ALLAH (Swt) et le prophète Mohamed (Psl) de m'avoir permis d'accomplir ma mission. Mais également, il a remercié l'administration territoriale (gouverneur et préfet), l'ensemble des services déconcentrés de l'État et les populations pour leur collaboration franche." Pour finir, il ajoute : " je salue l'accompagnement de mes collègues sans lesquels on n'aurait pas pu avoir ces résultats. Ainsi, j'invite cette équipe dynamique à accompagner le nouveau commissaire dans ses fonctions."



Au nom des élus, Alsény Baldé estime que le commissaire sortant a joué un rôle prépondérant dans la sécurité publique. Dans la foulée, il a souhaité la bienvenue au nouveau commissaire et une bonne réussite au sortant.



Le nouveau commissaire de Kolda d'avancer : "notre seul objectif est de servir et agir en bon serviteur. C'est pourquoi, nous allons nous inscrire dans la continuité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Je sollicite le soutien du directeur de la sécurité publique. En ce sens, je tends la main au personnel du commissariat de Kolda pour qu'ensemble nous réussissions les défis. Mais également, nous tendons la main à la douane, à la gendarmerie de même que les populations pour atteindre les objectifs..."



C'est une pluie d'éloges qui a accompagné le départ du commissaire Sène à Kolda. Jamais d'après les témoignages, Kolda n'a eu un commissaire aussi professionnel proche des populations et compris de ses collègues. Cette situation s'illustre par les nombreuses personnes venues assister à la passation de service.