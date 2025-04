Participation, performance, qualification : les primes au cœur de la stratégie sportive sénégalaise

Une cérémonie symbolique en vue d'un but national. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et la présence du Premier ministre Ousmane Sonko, les quatre équipes nationales qui vont représenter le Sénégal – les U20, U15, l'équipe féminine de foot en salle et l'équipe de beach soccer – ont reçu leurs drapeaux respectifs lundi dernier. Une cérémonie marquée par le sérieux, dirigée par la ministre de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, témoigne de l'engagement résolu de l'État dans l'élan sportif du pays.



À présent, tous les yeux se posent sur la scène internationale, avec un unique objectif : ramener les coupes à la maison.







Une assistance financière structurée et responsabilisante



Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a souligné l'importance du soutien logistique et surtout financier accordé à ces équipes. Les joueurs en rassemblement peuvent recevoir des compensations quotidiennes qui grimpent jusqu'à 50 000 FCFA par semaine. Cet instrument est conçu pour accompagner les sportifs tout en mettant en exergue leur devoir : ils représentent la fierté de la nation, éloignés de leurs proches, au coût d'une dévotion complète.







Des primes en fonction des niveaux et des enjeux. Les primes ne sont pas standardisées, elles prennent en compte les réalités et le niveau de chaque sélection. Par exemple, les champions africains de l'équipe U20 ont reçu une récompense de 750 000 FCFA. L'équipe de Foot Salle féminine, en lice pour une semaine de tournoi, a reçu une somme de 300 000 FCFA par joueuse. Une façon équilibrée de reconnaître l'effort sans que l'argent devienne le seul moteur.







Des primes basées sur la performance et les qualifications.



En plus des primes de participation, les joueurs profitent de primes additionnelles en cas de qualification ou de triomphe. Un incitatif financier s'ajoute à la fierté de représenter les couleurs nationales. « Lorsqu'ils réussissent à se qualifier pour la Coupe du Monde ou à atteindre la finale, les autorités procèdent à une évaluation et attribuent des récompenses en fonction des ressources disponibles », a souligné Me Senghor. Une stratégie qui autonomise tout en reconnaissant les efforts communs.







Au-delà d'un simple soutien, une mission à l'échelle nationale. L'expression « Manko wuti ndam li » (Unis, nous allons conquérir la victoire) capture l'essence de cette dynamique sportive. Les autorités ont déployé toutes les ressources nécessaires pour garantir que les joueurs soient dans des conditions optimales. À présent, il est temps de passer à la compétition. La population du Sénégal attend des résultats, mais surtout des performances à la hauteur de leur drapeau qu'ils brandissent avec fierté. C'est à eux de décider...