Partenariat Groupe BAOBAB-IFC : plus de 47,5 millions d’euros injectés pour accroître la micro finance dans la zone UEMOA

Le Groupe Baobab (ex Microcred) et l’IFC (société financière internationale) viennent d’acter officiellement un contrat de partenariat. Ce partenariat vise à soutenir l’offre de services aux micro et petites entreprises détenues par des femmes dans 6 pays africains notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Mali, en République démocratique du Congo (RDC) et au Sénégal, pour un financement global de 47,5 millions d’euros pour six accords de prêt dans le cadre d'une facilité multidevises.







Pour la part du Sénégal, il bénéficie d’un prêt d’une valeur totale de 14 millions d’euros.



Cet accord marque une nouvelle étape dans la relation de longue date entre IFC et le Groupe Baobab, qui fut en 2005 l'une des premières institutions à mettre en œuvre l'Initiative de microfinance en Afrique d'IFC. Depuis, IFC - actionnaire fondateur du Groupe - lui a apporté son soutien sous forme de prêts ou de prises de participation dans ses filiales en Afrique et en Chine.







Mise en place au titre de la plateforme « Base de la pyramide », qui entend atténuer les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, cette facilité aidera les micro et petites entreprises et celles détenues par des femmes à accéder aux financements dont elles ont besoin pour se développer.



Ce nouveau partenariat vise à soutenir les efforts du Groupe Baobab pour développer ses opérations financières dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne.



L’événement a eu lieu dans le cadre d’une conférence de presse ce Mardi 25 juillet 2023 dans un hôtel de la place.