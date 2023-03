Partage d’expériences : L’ANPEJ reçoit une délégation venue de la Gambie.

Le Directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes, Mr Tamsir Faye, avec toute son équipe, a accueilli ce mardi 14 mars 2023 une forte délégation Gambienne, avec à sa tête le premier secrétaire en charge de l’intégration et de l’emploi.

En effet, cette visite de travail s’inscrit dans le cadre de la coopération sénégalo-gambienne. Ainsi, au courant de cette visite qui durera une journée, l’ANPEJ et la délégation Gambienne composée en partie des partenaires de la GIZ et des autorités en charge de l’emploi des jeunes, vont procéder à un partage d’expériences dans le domaine de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes.