Parrainage - Remaniement: le regard critique des observateurs. (Reportage)

Un nouveau gouvernement est en gestation après la dissolution de l’ancienne équipe de « combat » du Premier ministre Amadou Ba lequel a été reconduit par le Chef de l’Etat pour piloter les organes du pouvoir. A quel genre de gouvernement, il faudrait s’attendre. Les observateurs livrent des indices. Pour le journaliste, Abdoulaye Mbow, on tendra forcément à un appareil de maintien. Pour sa part, Amadou Sarr voit en la reconduction du Premier ministre, Amadou Ba, une force de prouver le choix porté sur sa personne en tant que candidat de la succession.







Malgré les changements qui vont intervenir, il sera difficile dans un temps imparti de satisfaire les attentes des sénégalais, croient le journaliste et chroniqueur, Abdoulaye Mbow.



Sans nul doute de nouvelles têtes vont effectuer leur entrée dans la nouvelle formation gouvernementale. Cependant, des questions cruciales à gérer demeurent. Parmi elles, l’organisation de l’élection présidentielle avec ses centaines de candidats à la candidature aux multiples interprétations. Les deux analystes politiques décortiquent cette prolifération des candidatures.







Pléthore de candidatures certes, mais la question que tout le monde se pose est de savoir comment on en est arrivé à ce stade ? Nos observateurs évoquent l’échec des partis politiques, la mal gouvernance, la non participation du Président Macky Sall et celle improbable de Ousmane Sonko à la présidentielle comme facteurs contribuant à ces multiples postulants.







Et pour une solution au jeu démocratique, Amadou Sarr et Abdoulaye Mbow prônent des réformes profondes. L’enseignant et le journaliste croient, toutefois, que l’opposition comme les candidats comptables du régime notamment celui de BBY et ceux sortis des flancs de la coalition ont tous des chances de tirer leur épingle du jeu démocratique mais que celles-ci seront décidées par le peuple souverain à qui appartient le dernier mot.