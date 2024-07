Parlement de la Cedeao/ Fanta Conté du CNT à GMS: " aucun pays n'a à donner de leçons de gouvernance à un autre pays"

Les commentaires faites par le député de la Cedeao, Guy Marius Sagna, après la présentation du Rapport de la délégation Guinéenne au parlement de la Cedeao, n'ont pas plu à la représentante du CNT. Fanta Conté du Conseil National de la Transition en Guinée a apporté la réplique au député Guy Marius Sagna qui avait dénoncé le manque de démocratie et les tueries lors des manifestations en Guinée, depuis l'arrivée de Mamadou Doumbouya.



Pour Fanta Conté, " aucun pays n'a à donner de leçons de gouvernance à un autre pays. Tous les pays ont leurs forces et faiblesses en matière de gouvernance", fait-elle savoir au Président du parlement de la Cedeao. Mieux, souligne-t-elle, " nous sommes là pour promouvoir l'intégration sous régionale. Je voudrais que ceux qui sont dans cette salle sachent que la République de Guinée a décidé de rester dans la Cedeao malgré les sanctions qui pesaient sur notre pays, malgré que certains pays avaient décidé en transition de se retirer. Mais la Guinée est restée parce qu'elle veut respecter ses engagements vis-à -vis de la Cedeao".



"Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés par les autorités de la Transition dans le cadre du respect des droits de l'hommes dans mon pays. Notamment la réouverture des frontières terrestres qui étaient fermées avec certains pays voisins, il y a eu la levée des barrages inter, il y a eu des activistes de la société civile, des leaders politiques qui étaient en prison qui ont été libérés par les autorités. Il y a eu le procès du 28 septembre qui est en cours dans notre pays", a listé Mme Fanta Conté dans son discours devant le parlement de la Cedeao.



"Vous voyez . Monsieur le président, des manifestations se passent dans tous les pays et le Sénégal ne fait pas exception. Avant l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été violemment réprimées, on parle même de plus de 60 morts. L'opposition sénégalaise a été persécutée, la justice manipulée à des fins politiques. Il y a eu des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes qui ont été emprisonnés. Même le président actuel, c'est de la prison qu'il est devenu Président de la République. Donc Monsieur Guy (GMS) était oú, pour dénoncer tous ces actes. Il y a eu beaucoup de choses et même l'Assemblée Nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie contre des personnes qui sont des présumées auteures de ces crimes. Monsieur Guy est membre de ce parlement, pourquoi il n'a pas dénoncé ces actes. Donc, nous sommes contre les propos qui ont été tenus dans cette salle et qui portent atteinte aujourd'hui aux autorités de notre Transition et qui sapent les acquis de la démocratie", a martelé Fanta Conté



"Je voudrais rappeler que par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, les autorités de mon pays font de leur mieux pour un retour serein à l'ordre constitutionnel", a conclu la représentante de la délégation guinéenne.