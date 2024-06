Parcelles assainies : Un maçon de 45 ans accusé de viol par sa fille de 15 ans

B. Diop, un maçon de 45 ans, a été arrêté et placé en détention pour le délit d'inceste. Habitant l'Unité 17 des Parcelles Assainies, il est accusé d'avoir violé à plusieurs reprises sa fille de 15 ans, F. Diop, depuis leur divorce. Selon les informations du quotidien L'AS, tout a commencé par un appel téléphonique de B. Diop à son ex-épouse, durant lequel il lui a déclaré que sa fille avait fugué.



En réalité, B. Diop aurait remonté les bretelles de sa fille à cause de ses relations avec des garçons. Quelques minutes plus tard, une voisine a appelé l'ex-épouse pour l'informer que les agissements de B. Diop faisaient pleurer sa fille toute la nuit. L'ex-épouse, qui se trouvait à Toubacouta pour des raisons professionnelles, a alors décidé de rentrer à Dakar pour récupérer sa fille.



La mère de la victime a préféré ramener sa fille F.Diop chez elle à Guédiawaye. Elle revient aux Parcelles et tombe sur une dispute entre son ex-époux et une femme dans la rue. Elle disait à haute voix: « Tu veux faire de moi un objet sexuel comme ta fille ». La mère de la victime a alors soumis sa fille à un interrogatoire.



La jeune fille confirme avoir été violée à plusieurs reprises par son père B.Diop depuis leur divorce. Elle explique que son père la menaçait de se taire sous peine de représailles. Accompagnée de sa fille, elle se rend alors à la Police des Parcelles assainies Unité 22 pour dénoncer le mis en cause.



Lors de son audition, B. Diop a nié les faits, affirmant être accusé à tort par sa fille qui voulait se livrer à la débauche. Confronté à sa fille, il a déclaré être impuissant depuis plus de deux ans. Il a été placé en garde à vue et déféré au parquet.