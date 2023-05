Parcelles Assainies: Le préfet de Dakar autorise le rassemblement du Parti " Pastef-les patriotes".

À la suite de la lettre d"information dont les signataires sont entre autres, El Hadj Ababacar Tambédou, Justin corréa et El Hadj Ousmane Fall, le préfet du département de Dakar a décidé d'autoriser le rassemblement du Parti " Pastef-les patriotes" prévu ce vendredi 12 mai 2023 au terrain Acapes des Parcelles Assainies.



L'Arrêté préfectoral fixe ainsi les horaires du rassemblement entre 15 heures et 19 heures précises.



L'article 2 du présent arrêté " exclut tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens".



Le commissaire central de Dakar est ainsi chargé de son exécution...