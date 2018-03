Parcelles Assainies : Amadou Bâ rencontre les Imams et annonce de "bonnes nouvelles"

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République (APR) aux Parcelles Assainies, a rencontré les Imams de cette localité cet après midi. Une rencontre abritée par la permanence de l'Apr aux Parcelles Assainies et qui a vu une cinquantaine d'imams communier avec le coordinateur local du parti présidentiel.

Dans son discours, Amadou Bâ a d'abord salué l'esprit de la rencontre qui s'est tenue loin du tintamarre. Il s'est ensuite appesanti sur les ambitions du président de la République aux Parcelles assainies. Ainsi, il révélera qu'un commissariat de police sera érigé aux PA pour renforcer la sécurité des populations. "J'ai eu le ministre de l'Intérieur au téléphone et il sera aux Parcelles dans les prochains jours pour une mission de prospection", a assuré le ministre de l'Economie, des Finances du Plan. Et d'ajouter que son collègue de la Santé en fera de même. Les lieux de culte ne seront pas laissés en rade, a renchéri Amadou Bâ qui annonce un vaste plan de rénovation des mosquées. S'agissant du contentieux opposant l'église des Parcelles à un propriétaire de magasin, le ministre a fait savoir au curé que la "procédure est diligentée" pour l'achat de cette boutique qui sera ensuite rattachée à l'église. En retour, Amadou Bâ a demandé aux Imams et responsables de quartier des Parcelles Assainies de s'engager pour la réélection du président Sall qu'il a qualifié de meilleur candidat. "De tous ceux qui veulent le fauteuil présidentiel, Macky Sall reste le meilleur", a tranché Amadou Bâ.