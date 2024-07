Pape Alé Niang chez Amadou Ba : Les dessous d’une médiation du DG de la RTS

Le directeur général de la Rts a visiblement pris son bâton de pèlerin pour « atténuer » les relations plus ou moins tendues entre opposition et pouvoir, même si ce dernier n’a fait qu’un peu plus de trois mois à la tête de l’Etat. Si l’on se fie aux informations de la revue quotidienne « Confidentielle Dakar », « le journaliste Pape Alé Niang, directeur général de la RTS, est en train de devenir un médiateur de l’ombre entre le pouvoir et l’opposition ». Toujours selon les informations de la revue, l'ancien chroniqueur est favorable à des relations apaisées pour « l’intérêt suprême du pays ».





C’est dans ce cadre qu’ « il a rencontré il y a quelques semaines, « l’ancien premier ministre, candidat malheureux de Bennoo, Amadou Bâ, chez lui aux Almadies ». D’ailleurs, le confrère ajoute que Pape Alé, n’ayant rien à cacher, « y est allé en plein jour pour discuter avec lui pendant plus d’une heure ». Au-delà de cette rencontre, qui a été d’ailleurs sollicitée par l’ancien premier ministre, les deux « Amis de longue date » n’ont pas de mal à se parler. « Niang est dans une posture d’apaiser les tensions actuelles et futures entre le nouveau régime et l’opposition.



Malgré son emprisonnement à plusieurs reprises par Macky Sall, le journaliste n’en garde pas une dent » confie Confidentielle Dakar qui rappelle que le directeur général de la RTS a conseillé aux nouvelles autorités de trouver une issue heureuse concernant la situation de la presse notamment liée aux impôts. « Pape Alé entend jouer le grand pacificateur pour une gouvernance apaisée. Un rôle longtemps joué par son aîné, le regretté Babacar Touré, patron de Sud, un modèle pour Pape Alé Niang qui ouvre une nouvelle page de sa carrière » apprend la revue.