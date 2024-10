Papa Djibril Fall raille Sonko et son camp: « Ils ne se sentent plus en sécurité, donc ils préfèrent s’enfermer à Dakar Arena »

Selon le député Papa Djibril Fall, le Sénégal a eu espoir en une équipe de jeunes. Mais malheureusement, dira t-il, « c’est un régime qui peine à mettre en place une vision, une politique pour sortir les populations délaissées, opprimées ». Lors de la présentation de la coalition Sàm Sa Kàddu, l’investi Papa Djibril Fall, remarque paradoxalement, que « Sonko et le Pastef ne sont plus en sécurité et donc ils ont décidé de s’enfermer dans une salle avec des militants pour faire un meeting au moment où les urgences sont là ». PDF ajoute que « les sénégalais savent que ces gens là, sont loin d'être prêts à abréger leur souffrance ». Pour remédier à cela, il appelle à un vote massif contre le régime actuel au soir du 17 novembre 2024.