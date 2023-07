Palais de justice : « La contumace n’est pas anéantie… », les explications du procureur de la République sur l’arrestation de Sonko

Face à la presse ce samedi, le procureur de la république Abdou Karim Diop a annoncé les poursuites contre le leader du Pastef Ousmane Sonko, suite à son interpellation hier chez lui, à la cité Keur Gorgui. Jugé par contumace dans le dossier l’opposant à Adji Sarr, Ousmane Sonko est poursuivi finalement pour d’autres chefs d’inculpation: appels à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles publiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol à l’arraché.



Le procureur fait la précision sur les motifs de son arrestation : « sur le dossier Adji Sarr, on a tendu la perche à Ousmane Sonko pour se constituer prisonnier. Contrairement à ce qui se dit en public, la contumace n’est pas anéantie. Il est poursuivi pour d’autres chefs d’inculpation…par conséquent, ce pourquoi il est poursuivi, n’a rien à voir avec ce pourquoi il a été interpellé hier… » confie le Procureur de la République.