PRÉCISIONS D'UN CHERCHEUR ÉGYPTIEN - Bakka c'est Makka et... la Mecque l'unique qibla choisie par Dieu pour toutes les mosquées construites sur terre.

La sortie d'Idrissa Seck sur les brouilles incessantes entre Palestiniens et Israéliens ayant débouché sur l'apparition ou non de la Mecque en tant que qibla dans le Coran et malgré les excuses, a débouché, comme on le voit, sur une polémique monstre. Et ce, malgré les excuses et précisions de l'ancien Premier ministre. L'eau coulera encore, semble-t-il, sous les ponts pour un bon bout de temps.



De l'avis de Cheikh Ahmed Kassim du Ministère des affaires religieuses en Égypte qui reprend le Docteur Fathi Abderrahmane Ahmed Hiujazi, professeur à l’Université Al Azhar au Caire, la polémique n'a pas sa raison d'être du fait de la clarté des éclairages apportés par le Coran. En effet, mentionne le professeur '' Dieu, le Très Haut a créé la Mecque, la première mosquée et l’a érigée comme un lieu pour les anges autour duquel ils tournent. Lorsque Adam a été créé, il a tourné autour de la Kaaba pour une durée de 40 ans. Après la création de la Kaaba, Dieu a créé la Mosquée Al Aqsa. Ceci a été rapporté par le prophète, Seydina Mohamed, Que la Paix et le Salut soient sur lui. « La Kaaba est la première mosquée bâtie sur terre. Ensuite, ce fut la mosquée Al-Aqsa. Les compagnons du prophète lui demandèrent quelle était l’intervalle du temps entre leur construction, il répliqua : quarante ans '. Ce qui laisse entendre que la mosquée sacrée est le lieu où tous les Musulmans s'orientent pour accomplir leurs prières. ''La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers ». (Sourat Al Imrane, verset 96) ''



Le docteur Fathi de préciser que Dieu a fait de la mosquée sacrée la qibla comme écrit dans le Coran. '' Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim (Abraham) s'est tenu debout; et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes » (Sourate Al Imrane, verset 97) ''. Il poursuit.'' Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font » (Sourate Al Baqqara, verset 145).''.



D'emblée des mises en garde à ceux qui se prêteront à soutenir des thèses contraires ou parallèles. '' Je leur ( à Idrissa Seck et à ceux qui pensent comme lui ) que '' leur doute constitue un éloignement du livre saint. Celui qui doute du Coran est un mécréant et celui qui a emprunté sa voie a triomphé. Par conséquent, ceux qui évoquent ce sujet sont gens qui ne raisonnent pas, car la parole du très Puissant est décisive et son jugement n’est pas une plaisanterie. Ceci dit que tout débat sur ce sujet en dehors du Coran et de la Sunna n’a pas de valeur dans la vie. ''



Parlant de la mosquée Al Aqsa, Cheikh Ahmed Kassim souligne à la suite des enseignements coraniques que c'est le lieu où le prophète Mohamed a voyagé. '' Le prophète avait souligné que la guerre sévira dans ce lieu jusqu’au jour de la résurrection. Et on assiste à cela. Le Khalife Omar Ibn Al Khattab avait libéré cette mosquée et elle avait été libérée une deuxième fois par Salah Eddine Al Ayoubi. Nous voulons que la mosquée Al Aqsa retourne sous l’autorité des musulmans. Ceci ne peut se réaliser que si on suit la voie de Dieu. On ne peut triompher Dieu que si on emprunte sa voie et on croit en ce qui a été écrit dans le Coran et ce que le prophète avait dit : Le mot Makka est Bakka, M et B s’interfèrent dans la langue des Arabes. ''



L'Égyptien de poursuivre : "Dieu a dit dans son Livre Sacré : « La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers ». (Sourat Al Imrane, verset 96) ".



ÉCLAIRAGES SUR LES TERMES BAKKA ET MAKKA



Le terme Bakka est synonyme à Makka et le Bakk signifie la foule immense autour de la mosquée.

Dans la Sounna, confie Kassim, il est rapporté que lorsque le prophète Mohamed avait quitté la Mecque, il a dit : « Par Dieu, tu es, de toute la terre de Dieu, la meilleure, et de toute la terre de Dieu, la plus aimée de Dieu. Si je n'avais pas été exilé de toi, je ne serais pas parti. »



"Ceci dit que lorsque Dieu a ordonné son messager de changer la direction vers la Kaaba, il a dit dans son Coran : « Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font » (Sourate Al Baqqara, verset 145).



Et la Mecque a été cité dans le Coran par diverses descriptions : Bakka, Makka, la mosquée sacrée et la terre bénie."



Le chercheur de conclure en invitant Idrissa Seck à revoir sa copie et à savoir, pour de bon, que '' la Mecque est la qibla choisie par Dieu pour toutes les mosquées construites sur terre ''.