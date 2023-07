POLITIQUE - La CR/2SR exhorte la mouvance présidentielle et les populations à plébisciter le choix du futur candidat de Benno par le Président Macky Sall.

La conférence des leaders de la coalition Républicaine, CR/2SR en acronyme, dirigée par le directeur de l’Emploi Pape Modou Fall vient de commenter à sa manière le décision prise par le Président Macky Sall de ne pas se présenter en 2024. « C’est une décision légendaire qui restera gravée dans nos cœurs et à jamais inscrite dans l’histoire. »

La coalition d’ajouter : « elle réconforte tous les africains car étant en porte à faux avec l’adage mythique disant que ‘L’Africain ne peut se départir du pouvoir.´

Honneur à cet homme multidimensionnel, vertueux, imbu de morale, d’intelligence et d’une force tranquille faisant de lui un grand démocrate et un homme consensuel. »



La Conférence des leaders de la coalition Républicaine salue aussi le processus de décision adopté pour choisir un candidat unique de Benno Book Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle.



Pape Modou Fall et ses camarades leaders de souhaiter que tous les militants et responsables de l’Apr, de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle à faire honneur au Président Macky Sall « qui, après avoir travaillé avec brio, a brillé par des réalisations indiscutables et a réussi à augmenter considérablement le budget pour la poursuite des projets, mettant ainsi le cap sur la voie du développement de notre cher Sénégal. »



La conférence des leaders de la coalition Républicaine d’estimer que l’heure est au renforcement de l’unité dans la solidarité et la sincérité pour assurer la victoire au premier tour au soir du 25 février 2024. Elle préconise, en passant que soit « triomphalement accompagné le président Macky Sall et assuré ses legs pour les générations futures. » Elle lance, dans la même veine, un appel solennel à la population Sénégalaise afin qu’elle plébiscite, de manière collégiale, le futur candidat choisi par le Président Macky Sall, certaine, dit-elle, que ce dernier sera « d’une exemplarité reconnue et saluée par tous, sera la meilleure réponse face aux exigences des hommes d’État car capable de perpétuer l’œuvre grandiose du chef de l’État. »



Par ailleurs, la coalition Républicaine invite les populations à hautement se réjouir du respect de la parole donnée « servant ainsi une meilleure réponse à l’endroit des hommes politiques afin que cette action complimentée à travers le monde ne puisse rester vaine. Ceci, avant de réaffirmer son ancrage dans Benno et son soutien au Président de la République pour la préservation de la cohésion nationale et de l’État de droit.