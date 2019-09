POLÉMIQUE AUTOUR DE LA GRÂCE DE KHALIFA SALL / Me Ousseynou Fall éclaire la lanterne : « Me Khassimou faisait ses manœuvres en solo. Notre pôle n’a jamais demandé de grâce. Il est plutôt pour une amnistie totale »

Un des avocats de Khalifa Ababacar Sall est revenu sur cette polémique qui a cours depuis hier sur la « grâce » de l’ex maire de Dakar. Me Ousseynou Fall faisant partie du pôle d’avocat de Khalifa Sall est catégorique : « cette soit disante demande de grâce qui circule et alimente les débats depuis hier est tout simplement dépourvue de sens. Khalifa Sall n’a jamais été demandeur de grâce et ses avocats non plus, n’ont rien fait dans cette logique », clarifie-t-il.



Allant plus loin, il rectifie en disant que : « je tiens à vous préciser que Khalifa Sall n’a jamais émis l’idée de demande de grâce. J’en ai personnellement parlé avec lui et il est resté formel sur ça ». Cependant, cette initiative de Me Khassimou Touré est en déphasage avec la pensée du pôle d’avocats de Khalifa Sall et encore plus avec notre coordonnateur François Sarr. Donc, c’est une position qui l’engage », précise-t-il.



Et Me Ousseynou Fall de rappeler que « Me Khassimou Touré faisait des manœuvres pour demander la grâce pour son frère Mbaye Touré. Toutefois, cela n’engageait nullement l’avis de Khalifa Sall. Et je précise aussi que ce dernier n’a jamais demandé à se réunir autour de cette question ». L’avocat se réjouirait toutefois de voir l’amnistie accordée à son client car, c’est le combat qu’ils ont mené depuis près de 3 mois.