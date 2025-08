PLAN DE REDRESSEMENT OU DE RAIDISSEMENT ? Diomaye et Sonko sortent le « PLAN ADU KALPE » !!!

On attendait le Premier Ministre Ousmane Sonko décliner son plan de redressement de notre économie. Est-ce un hasard s’il est venu déclamer au Grand Théâtre les voies et moyens de sortir le Sénégal du coma financier profond dans lequel son gouvernement et ses approximations l’ont plongé ?

Nous attendions, avec des Sénégalais en mode survie, des réformes sur le train de vie de l’Etat, la réduction des agences parapubliques, l’abandon des caisses noires, naguère dites « haram », la mise en place de politiques tournées vers l’emploi des jeunes et des nouvelles pistes d’investissements structurants, une remotivation d’une jeunesse encore happée par nos océans, des décisions fortes sur les infrastructures et le secteur du BTP, un renforcement du secteur privé et sa mise en condition de créer des emplois…bref ! Nous allions voir…ce qu’on allait voir !

Une heure de litanies lénifiantes plus tard, voilà que notre homme est replongé dans sa déformation professionnelle et se vautre dans ce qu’il sait le mieux faire quasiment par atavisme : TAXER ET ENCORE TAXER ! Le pouvoir de Pastef c’est le règne du ADU KALPE.

Imaginer que l’on peut redresser une économie à bout de souffle par la pression fiscale est une faute professionnelle.

La taxation doit être la conséquence d’une dynamique économique et non son point de départ. Taxer un tissu économique exsangue revient à le fragiliser davantage. Nous n’avons pas assisté à la présentation d’un plan de redressement mais à celle d’un plan de compression déguisé, habillé de mots forts mais sans les injections vitales que réclame notre économie.

Cette fiscalisation généralisée qui ne dit pas son nom, va davantage appauvrir les couches vulnérables. On essaye de mobiliser des ressources en interne qui n'existent pas. Les gens vivent au jour le jour. Toutes ces taxes annoncées seront répercutées sur des consommateurs qui sont déjà en mode survie. Nul ne sera épargné, même les quelques abonnés à Netflix, qui ont dû rigoler…

Une stratégie globale de relance économique pour un pays en développement devrait se concentrer sur la reconstruction des moyens de subsistance, la réhabilitation des actifs productifs, l’amélioration de la prestation de services, l’amélioration de l’accès au financement et aux marchés et l’autonomisation des communautés, tout en promouvant une croissance durable et inclusive.

On a commencé avec « Solutions », continué avec « Le Projet », viré avec «Vision 2050», fait du sur-place avec « Plan de redressement », nous attendons le prochain rendez-vous dans 6 mois ou un an qui devra servir à maintenir les chimères que ce gouvernement ne cesse de mettre en Powerpoint régulièrement, pour nous faire oublier qu’ils sont dans la réelle incapacité de relancer l’économie. Les vraies solutions de ce pays passent par du travail, de la croissance, de la formation, et un marché libre et concurrentiel. Il est vrai qu’il est plus facile de continuer à accabler ses prédécesseurs, et à cogner sur le FMI en invoquant comme dans un prêche « le souverainisme » ou la Souveraineté. Le prochain Rendez-vous au Grand Théâtre dans 6 mois s’appellera certainement « Le Grand Réveil ». Le problème est que les Sénégalais ne semblent pas encore trouver le sommeil tant ils sont préoccupés. Une véritable quadrature du cercle…