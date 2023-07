PIKINE/ violent incendie au marché « Zinc » : Les Sinistrés dans le désarroi s'expriment

Encore un coup dur qui va affecter l’économie du pays. Cantines, boutiques et étalages tout est réduit en cendre au marché zinc de Pikine. D’après les témoignages recueillis sur place, l’incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi 06 au vendredi 07 aux environ de 2h, et a ravagé plus de la moitié du marché.



Beaucoup de pertes ont été enregistrées, cependant, la cause est restée inconnue pour le moment l’origine de cette violente incendie.