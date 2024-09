PDS : Des dysfonctionnements majeurs décriés par les camarades de Woré Sarr

Les militants dissidents du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), réunis autour de la secrétaire générale adjointe chargée des Femmes, Woré Sarr, ont déploré plusieurs manquements au sein de leur formation politique. Les participants à cette réunion, révèlent dans un communiqué parvenu à Dakaractu, que "Le Bureau Politique ne s’est pas réuni depuis 2015. Le Secrétariat National ne s’est pas réuni depuis sa mise en place en 2019. Le comité directeur ne s’est pas réuni depuis 2019."

Mieux, poursuivent-ils, "les renouvellements qui étaient censés apporter des correctifs et contribuer au renforcement de l’organisation ont été émaillés, selon plusieurs témoignages, d’abus, d’irrégularités inacceptables, de dysfonctionnements majeurs en violation flagrante des textes qui régissent le fonctionnement du parti. Il s’y ajoute les décisions arbitraires de nomination à des postes électifs et contre des responsables qui ont fini par saper dangereusement les fondements démocratiques du parti.

À les croire, "certaines décisions majeures qui sont prises sans concertation préalable, et qui engagent le parti, n’emportent généralement pas l’adhésion des militants et militantes, installant du coup une profonde crise de confiance démobilisatrice et destructrice des principes et règles démocratiques au sein du parti. La base est ainsi coupée des réalités et laissée à elle-même dans un contexte de recomposition politique majeure", martèlent les militants pro-Woré Sarr.