PATA (Kolda) : les responsables de l'Apr de Médina Yoro Foula et le DG du CEEREQ, Chérif Baldé, réclament la candidature de Macky Sall en 2024.

Les responsables politiques (Apr) du département de Médina Yoro Foula et le DG du CEEREQ, Chérif Baldé, suggèrent la candidature de Macky Sall pour 2024. Et si ce dernier se présentait, ils le soutiendront sans faille. Ils l'ont en tout cas fait savoir lors du meeting de sargal du président Macky Sall organisé par le professeur Chérif Baldé, nouveau DG du CEEREQ. Dans la même foulée, les jeunes par la voix du Dr Thierno Boubacar Barry ont fait la même demande. Ces derniers estiment que ce soutien est le fruit des réalisations qui sont en train de se faire dans le département. Il s'agit de la réalisation de la boucle du Fouladou par le bitumage, la construction d'écoles entre autres.

Il faut rappeler que depuis l'indépendance, ce département qui n'a jamais connu de bitume, va voir d'ici peu ses premiers mètres de goudron avec la boucle du Fouladou. Ainsi, Pata a été pour la circonstance, la capitale de Bby de la région de Kolda ce week-end du 19 au 20 novembre.

Prenant la parole, Thierno Boubacar Barry le responsable des jeunes estime que le département est derrière Chérif Baldé et Macky Sall. En ce sens, il précise : "nous demandons au DG Chérif Baldé de défendre la cause du département de Médina Yoro Foula. En ce sens, le département est pressé d'avoir ses premiers mètres de goudron de même que la connexion totale au réseau électrique et au réseau téléphonique." C'est pourquoi, il soutient sans ambages : " en 2024, nous sommes derrière Macky Sall qu'il soit candidat ou pas, voire qu'il nous propose un candidat..."

Tous les leaders ayant pris la parole s'inscrivent dans la même dynamique à savoir soutenir la candidature de Macky Sall en 2024.

Chérif Baldé DG du CEEREQ : " avec ma nomination à ce poste, Macky Sall vient d'honorer tout un département. Et cette nomination est la réparation d'une injustice car notre département n'a jamais connu une telle consécration. Et d'ailleurs, les réalisations en cours dans le département en sont un exemple illustratif pour la promotion du terroir. C'est pourquoi, il nous revient à présent de redoubler d'efforts aux côtés du président Macky Sall."

"Mon engagement personnel est de servir les populations car il y a un réel désir de changement du département. Et sur ce, nous allons voir la fin des travaux de la boucle du Fouladou avec les premiers mètres de goudron. L'heure est donc à la mobilisation pour faire triompher Macky Sall en 2024. Et pour y arriver, le travail commence dès à présent en vendant 30.000 cartes dans le département."

Accompagnant la délégation, l'ex ministre Abdoulaye Bibi Baldé invite les responsables et militants à s'unir pour 2024. Dans la même lancée Pape Maël Thiam et Augustin Tine (ex ministre), émissaires de Macky Sall ont invité les populations à se méfier des vendeurs d'illusions.

Pape Maël Thiam a demandé aux populations, aux militants de se détourner des leaders véreux. Mais également, il a insisté sur la candidature et comme futur choix pour la présidentielle de 2024 de Macky Sall.

Les populations attendent beaucoup de ce qui a été dit pendant ce meeting. Elles espèrent que les émissaires vont rendre compte au président au sujet des difficultés du département afin d'y apporter des solutions durables...