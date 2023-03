PASTEF/ Manifestation Terrain Acapes: Les populations riveraine partagées entre anxiété et détermination

Plus que quelques minutes avant la tenue de la grande manifestation de la coalition YAW prévue sur le terrain Acapes sis aux Parcelles assainies. Un détour sur les lieux a permis de tâter le pouls de la situation mais aussi de recueillir l’avis des riverains sur leurs craintes et attentes concernant ce meeting. Si certains craignent pour leur sécurité, d’autres sont motivés et s’engagent pour vaincre la dictature, la question du 3ème mandat, la cherté de la vie… entre autres. De l’avis de quelques-uns, ce meeting est l’occasion pour eux de manifester leurs frustrations mais aussi déposer leur espoir en la personne de Ousmane Sonko.

Sur place, des militants y sont déjà et baignent dans une ambiance effervescente en attendant leurs leaders...

