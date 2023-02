PARTI MPR À TOUBA : « Nous ne sommes pas d’accord avec un 3ème mandat, mais cela ne justifie pas que ce pays soit mis à feu et à sang! »

Le MPR (En Marche Pour la Renaissance) était à Touba pour élargir ses tentacules dans la cité religieuse. Hamidou Thiaw et sa délégation se sont plus précisément rendu à Khayra où ils ont été reçus par Sokhna Anta Coumba Fall, fraîchement démissionnaire du parti Bokk Gis-Gis. Une cellule du MPR a ainsi été installée avec comme ambition de sensibiliser les populations sur « la nécessité d’aller vers un changement significatif des paradigmes en perspective de la présidentielle de 2024. »

Hamidou Thiaw qui rappelle que son parti avait pris part aux dernières locales au niveau de 03 communes (avec une place de deuxième dans les 02), signale inscrire son action dans l’opposition. « Nous sommes venus proposer des changements. Le gouvernement actuel a échoué sur toute la ligne. Nous sommes venus parler avec ces Sénégalais pour leur faire comprendre que des solutions sont bien envisageables. »

Hamidou Thiaw compte, quand-même, ne brûler aucune étape, faisant chaque chose en son temps .

« Nous trouvons que parler d’une candidature à la prochaine présidentielle est prématurée. Nous avons installé des bureaux au Sénégal et dans la diaspora. Mis à part ce travail de terrain, nous déclinons aux populations notre programme. Et dans ce programme , à titre d’exemple, nous trouvons urgent de diminuer les taxes, de subventionner les denrées de consommation massive et de contrôler les prix sur le marché. Au sortir des législatives, nous avons vu que le Président Macky Sall a essayé d’exécuter ce pan de notre programme... »

Interpellé sur la question du 3ème mandat, le MPR se voudra clair : « Nous ne sommes pas d’accord mais cela ne justifie pas que ce pays soit mis à feu et à sang! » Pour le cas Pape Djibril Fall et le quiproquo qui en a découlé, la réponse frisera le mépris. « Nous ne sommes plus avec Pape Djibril Fall. Ce qu’il dit face caméra est toujours différent de ce qu’il dit derrière caméra... »