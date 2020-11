Le président du Conseil départemental de Rufisque, l'honorable député Souleymane Ndoye, a réussi la grande prouesse de réunir sous une même tente, l'ensemble des maires du département, des cadres et des personnalités coutumières et religieuses pour débattre ensemble du thème « PAP2A : QUELS IMPACTS POUR LE DÉPARTEMENT DE RUFISQUE ».



Parmi les personnalités qui ont répondu présent, le Ministre d'État, M. Ismaïla Madior Fall. Ce dernier a saisi l'occasion pour inviter les Rufisquois, à tout mettre en œuvre pour profiter pleinement de la nouvelle ville de Diamniadio.

En effet, dira-t-il, " Diamniadio est devenue une réalité visitée par plusieurs chefs d'État. Ce qu'il faut c'est de voir comment organiser des synergies pour que Diamniadio soit profitable au Rufisquois. Quelles sont les inter-actions qu'il faut avoir entre toutes les infrastructures qui se trouvent dans le département et comment organiser les rufisquois pour qu'ils en profitent au maximum?" pose-t-il comme débat et d'inviter les autorités locales à réfléchir sur ces questions cruciales, car "le risque c'est de voir Diamniadio se développer et que le vieux Rufisque se meure", craint-il...