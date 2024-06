Ouverture de la session extraordinaire du CESE: L'artiste Malal Talla installé dans ses fonctions de conseiller

Hier à l'ouverture de la session extraordinaire, l'artiste, rappeur Malal Talla a été installé dans ses fonctions de membre du CESE. Une décision prise par décret par l'ex chef de l'Etat, Macky Sall vers la fin de son mandat.

La première session extraordinaire de l'année 2024 du Conseil Economique Social et Environnemental, s'est ouverte ce mardi 25 juin 2024. D'après le décret 2024-1133 signé par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, il est indiqué dans son article 2, que la session est close à l'expiration de l'ordre du jour et , au plus tard, le mardi 9 Juillet 2024. Toujours dans son article 3, le document souligne que le présent décret sera publié au Journal officiel.