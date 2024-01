Ouverture de la 12e édition du FESNAC/ Macky Sall: « Ce festival vise à célébrer et valoriser notre patrimoine culturel commun, nous rassembler, créer, innover, échanger… »

Le festival national des arts et cultures (FESNAC) se déroule pour la 12e fois à Fatick. La cérémonie d’ouverture s’est tenue ce lundi dans la région du Sine sous la présidence du chef de l’Etat Macky Sall selon qui, en tenant cette 12e édition du FESNAC, à Fatick, le cours de l’histoire devient au cœur de l’ancien royaume du Sine, terre de diversité culturelle multiséculaire. Puisqu’il est question de culture, au cours de ce festival qui se déroule dans ce lieu culturellement symbolique, le Président rappelle qu’un des illustres fils de ce terroir, le président-poète Léopold Sedar Senghor, l’a immortalisé dans son célèbre poème « Nuit de Sine ».







« La culture, c’est notre âme et notre identité, le fil d’Ariane qui, au-delà de nos diversités, nous relie et crée les interactions qui font l’harmonie de la nation. C’est pourquoi je me réjouis de voir la Collectivité léboue, représentée par ses dignitaires, être l’invitée d’honneur du terroir sérère à l’occasion de ce FESNAC » dira le Président Macky Sall en tenant son discours d’ouverture de l’événement avec émotion et se souvenant de son histoire qui, selon lui résume bien ce brassage socioculturel qui fait la force de la nation sénégalaise.







« Mes parents venus du Fouta, au nord du Sénégal, ont été accueillis ici à bras ouverts il y a plusieurs décennies, et fondé leur foyer dans cette ville de Fatick où je suis né et dont j’ai été le maire. Voilà le Sénégal qui nous ressemble et nous rassemble. Voilà le Sénégal que nous aimons. Voilà l’esprit du FESNAC » précise Macky Sall qui ajoute que ce FESNAC vise à célébrer et valoriser notre patrimoine culturel commun, nous rassembler, créer, innover, échanger. Mais également, valoriser la mobilité, les parcours croisés et la fraternité humaine avec les peuples amis. « Le FESNAC, c’est le mythe fondateur de Mindiss et de Laga Ndong, à Fatick et à Ndorong, là, dans le Loog. Ce sont nos terres ancestrales du Bour Sine et du Bour Saloum, où musulmans, chrétiens et adeptes de la religion traditionnelle cohabitent en paix et célèbrent notre vivre ensemble. Le FESNAC, c’est faire vivre nos arts et lettres ; nos sonorités modernes et notre folklore traditionnel riche et varié : c’est le ngoyaan, le yéla, le ngel, le gumbé et le Bugarabu ; c’est le kassak et le kankurang, le riiti, le xalam et la Kora » déclaré le chef de l’Etat qui se réjoui de la présence de l’invité d’honneur du Sénégal.







En effet, Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, est le représentant du pays chérifien, pays invité d’honneur. Le chef du gouvernement était également présent de même que plusieurs membres du gouvernement parmi lesquels, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Parmi les autorités présentes à cette ouverture du festival, le gouverneur de la Région de Fatick, mais aussi le Maire de Fatick et le président du Conseil départemental de Fatick. Les autorités religieuses et coutumières aussi, parmi lesquelles le Buur Siin Maad Sinig Niokhobaye Fatou Diène Diouf, et les Grands Serignes Abdoulaye Makhtar Diop et Ibrahima Diagne.