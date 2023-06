Ouverture au Sénégal d’un bureau de l’Agence pour l’Investissement et le Commerce extérieur du Portugal (AICEP): Vers l'intensification des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays( Macky Sall)

Dans son discours au palais de la République Portugaise, le Président Macky Sall est également revenu sur le renforcement de l'amitié et la coopération entre le Sénégal et le Portugal avant de mettre l'accent sur les belles perspectives à travers l'ouverture d'un bureau de l'AICEP dans notre pays. " Ensemble, nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l’amitié et la coopération sénégalo portugaise. L’ouverture au Sénégal d’un bureau de l’Agence pour l’Investissement et le Commerce extérieur du Portugal (AICEP) va certainement y contribuer en intensifiant les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays", a-t-il souligné.



" Au-delà de la coopération officielle, le Sénégal souhaite particulièrement développer le partenariat et l’investissement avec le Portugal,

en impliquant davantage nos deux secteurs privés, parce que c’est cela qui créera plus de croissance et de prospérité partagées", a-t-il conclu.