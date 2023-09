Ousmane Sylla , DG DDD : « J’entends soutenir sans réserve cette candidature pour une victoire éclatante dès le premier tour... »

Le choix porté sur Amadou Bâ pour porter la coalition Benno Bokk Yaakaar en 2024 continue d’alimenter l’actualité. Cette fois-ci, c’est le maire de la commune de Kédougou, directeur général de Dakar Dem Dikk qui s’est engagé devant le maître à travailler avec Amadou Bâ. Cet allié du président de la République, le président du mouvement FCP, rassure : « j’entends soutenir sans réserve cette candidature pour une victoire éclatante dès le premier tour! »





Ainsi pour la victoire finale du candidat au bénéfice de la coalition, Ousmane Sylla appelle tout le monde à l’unité et plus précisément aux habitants de Kédougou. « Je lance un appel solennel à tous mes concitoyens, ceux de la Région de Kédougou en particulier à soutenir le candidat M. Amadou Ba dont le choix est motivé par son expérience d’homme d’État, son engagement et sa détermination », soutient cet allié du président de la République.