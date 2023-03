Ousmane Sonko réitère son appel à la résistance : « Quel que soit le prix à payer, il nous faut continuer le combat et multiplier les formes… »

Pour Ousmane Sonko, l’objectif reste le même. Malgré les intimidations qu’il dit subir de même que ces partisans, Ousmane Sonko ne compte pas baisser les bras. Pour le président du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, l’heure est à la mobilisation et ceci devra passer par plusieurs formes de luttes. « Nous pouvons faire des grèves générales voire une désobéissance civile. Car, si nous constatons que le pouvoir n’est plus légitime, on peut bien adopter ces méthodes pour nous débarrasser de Macky Sall et de son régime ». Cette proposition du leader du parti pastef exige d’après lui, une détermination sans faille de tous les militants.