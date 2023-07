Ousmane Sonko : « Nous sommes une barrière contre les abus de Macky Sall! »

Le président du Pastef - les patriotes, Ousmane Sonko, est d’avis qu’il constitue aujourd’hui un écueil contre les pratiques liberticides du président Macky Sall.

« Ce combat n’est pas celui de Ousmane Sonko comme certains seraient tentés de le croire. Nous sommes une barrière contre les abus de Macky Sall et chacun doit faire en sorte que cela soit renforcé davantage. Notre combat à tous, a ralenti Macky Sall dans sa démarche, donc c’est un combat pour la démocratie et les libertés mené auparavant par nos parents et ancêtres », a soutenu Ousmane Sonko, lors d’une déclaration dans la soirée de ce 2 juillet.

Les agressions, la brutalité, les démêlés judiciaires, les morts, les blessés et les prisonniers politiques sont la résultante, selon Ousmane Sonko, d’une mauvaise attitude de Macky Sall qui a fini par le considérer comme son ennemi juré...