Ousmane Sonko : « Je suis prêt à tout pour mon combat contre le régime de Macky Sall! L’heure n’est plus aux longs discours… »

C’est le dernier intervenant lors de la manifestation que la coalition Yewwi Askan Wi a organisée ce mardi. Ousmane Sonko, président du parti Pastef puisque c’est de lui qu’il s’agit, estime que l’heure est au rapport de force : « Si vous êtes prêts pour le combat, engageons-nous. D’abord, c’est l’inscription sur les listes électorales et il faudra le faire massivement », a invité le leader des patriotes.



Pour la deuxième étape, c’est de s’opposer au président Macky Sall qui souhaite choisir les candidats qu’il veut. À cet effet, Ousmane Sonko appelle les acteurs de la justice de faire la part des choses en évitant de s’immiscer dans les affaires politiques. « Moi Ousmane Sonko, j’ai décidé de me battre et je suis prêt à tout pour mener ce combat contre le régime de Macky Sall… »

Le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, interpelle l’opposition, particulièrement ceux de son parti Pastef pour mettre la pression sur le pouvoir en maintenant le cap pour réussir leur mission qui n’est rien d’autre que la restauration de la démocratie et l’État de droit.