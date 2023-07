Oumar Youm sur sa proposition de candidature : "On est en démocratie. Il n'y a pas que des électeurs, on est aussi des éligibles" pour

Le maire de Thiadiaye, par ailleurs Président du groupe parlementaire Bby et parrain d'une finale de football, a été interpellé sur la proposition de Bby Thiadiaye relativement à sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. El Hadj Omar Youm répondant aux questions des journalistes, n'a pas manqué de rappeler que le département de Mbour a joué un rôle important dans la vie politique de l'Apr. Un travail qui n'était pas du tout facile, a-t-il souligné. Pour le Président du groupe parlementaire Bby, on est dans un pays démocratique, donc rien de plus normal que de décliner les ambitions. N'ayant pas rejeté la demande de ses camarades de Bby Thiadiaye, El Hadj Omar Youm de souligner qu'en démocratie, il n'y a pas que des électeurs, on a aussi des éligibles, tout en rappelant que le dernier mot revient au Président Macky Sall... (vidéo)