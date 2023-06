Oumar Bâ, Président de l’Ams: « Nous ne demandons pas au PR Macky Sall de se représenter, nous le lui exigeons… »

En conférence de presse ce matin, des élus de l’association des maires du Sénégal se sont portés volontaires pour appuyer la candidature du Président Macky Sall pour 2024. Plus de 472 maires regroupés autour de cette initiative non isolée selon le président Oumar Bâ, ont décidé de porter ce combat qui a, un double objectif. D’une part, il vise à valoriser le travail du chef de l’Etat depuis son arrivée à la tête du pays en 2012, d’autre part, à pérenniser et à porter son bilan très haut en invitant à une large adhésion à cette initiative pour donner un deuxième quinquennat à Macky Sall.







Mais pour le président de l’association des maires du Sénégal par ailleurs maire de la commune de NDiob, tous ces élus qui soutiennent cette cause, sont bien placés pour le faire car, étant au cœur de la représentation locale. Ils sont les dignes représentants des terroirs et des territoires.



Le maire de NDiob face à la presse ce matin, considère que l’objectif de cette initiative est plus exigeant que cela peut l’être car, en tant qu’élus locaux, « ils n’ont qu’un seul plan, le Président Macky Sall ».







Pour rappel, la pétition lancée par ces maires de l’AMS a déjà recueilli 472 adhérants. Le président de l’Association des maires du Sénégal a annoncé que d’autres membres ont décidé de s’ajouter à la liste déjà loin d’être exhaustive.