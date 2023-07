Ouakam / Chavirement Pirogue : l’état note et tire au clair le nombre de candidats tirés dans les eaux

16 décès et 3 rescapés, au total 19 candidats repêchés dans les eaux de Ouakam, sont les chiffres que les membres du gouvernement sénégalais ont aujourd’hui rendu public, lors de leur rencontre la presse.



Face aux nombreuses rumeurs sur le nombre de victimes, le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdou Karim Fofana a bien tenu à lui apporter des justifications, en plus du cause de leur mort, ce dernier a démenti qu’un navire de la Marine a poursuit la pirogue qui a finalement chaviré.