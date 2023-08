Orientation des 77.000 nouveaux bacheliers : Le ministre Moussa Baldé installe officiellement la commission

C’est officiel! Les inscriptions des nouveaux bacheliers démarrent ce lundi 14 août. À cet effet, c'est le président de la commission nationale d'orientation des nouveaux bacheliers, le professeur Woury Ba, membre du cabinet du Ministère de l’Enseignement supérieur qui va diriger le processus.

Selon lui, « nous venons aussi de lancer officiellement le processus d'orientation de ces nouveaux bacheliers. Je précise que cette année nous avions à peu près 155.000 candidats. Nous avons eu 70.000 nouveaux bacheliers et sur instruction du président de la République, tous ces bacheliers seront orientés au niveau de nos universités publiques, les universités classiques et les ISEP », a-t-il souligné. À l’en croire, l'orientation de ces nouveaux bacheliers doit se faire avant l'entrée universitaire. « Je pense que nous sommes bien partis pour tenir cette promesse. Parce que l'année dernière campusen. Sn avait été ouvert le 22 Octobre, et cette année nous l'ouvrons le 14 Août. Nous pensons finir le processus au plus tard le 14 octobre 2023 », a expliqué le Pr Moussa Baldé. En ce qui concerne les problèmes causés par les manifestations du 1er juin dernier dans les universités Cheikh Anta Diop de Dakar et Assane Seck de Ziguinchor, le MESRI rassure que les difficultés ont été prises en charge.

« L'université de Dakar a vraiment mis en place un système d'enseignement à distance qui fonctionne très bien. À l'université de Ziguinchor, il n'y avait que la faculté de médecine qui était impactée.

Nous connaissons ses problèmes mais en tout cas, nous ferons tout pour que la rentrée se passe dans de bonne conditions », a-t-il soutenu lors de cette rencontre tenue ce 14 août à Diamniadio.