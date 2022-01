Organisation des locales : Le président Macky Sall invite le ministre de l’Intérieur à faire « l'évaluation globale »

Après les élections locales, c'est au tour du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome de s'engager sur la voie d'une évaluation. C’est du moins ce que le Chef de l’État a exprimé dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 26 janvier.



« Le Président de la République invite le Ministre de l’Intérieur à faire l’évaluation globale des élections territoriale », lit-on dans le document. La même source renseigne que le Chef de l’État a « magnifié » l’organisation, « dans le calme et la sérénité », des élections territoriales, qui ont été « libres et transparentes ».



« Le Chef de l’État salue la fiabilité de notre système électoral et félicite le Ministre de l’Intérieur, l’Administration territoriale, la Commission électorale nationale autonome (CENA), les acteurs du processus électoral, notamment, les électeurs qui se sont mobilisés le jour du scrutin », a conclu le communiqué.