Accès à l’éducation, enfants déscolarisés : La société civile s’investit dans une approche éducative inclusive pour une réforme du système éducatif


La 14ème édition du forum régional sur les politiques éducatives et événement d’apprentissage s’est tenue, ce mardi 16 décembre 2025. Organisée par ANCEFA, en collaboration avec la COSYDEP et la campagne mondiale pour l’éducation, le thème « la société civile à l’avant –garde de la transformation éducative » était à l’ordre du jour.

Selon la coordonnatrice régionale de l’ANCEFA (Réseau Africain de Campagne pour l’Education pour tous), Solange Akpo, c’est un rendez-vous annuel de la société civile qui consiste à échanger sur la question de l’éducation. Il s’agit  de faire l’analyse des progrès réalisés en matière éducative dans les différents pays et sur le continent. 

Dans ce sens, il leur revient de partager les enseignements tirés des actions politiques et stratégies réussies, dans le but de contribuer à la réalisation de l’éducation inclusive  et équitable  de qualité pour tous sans discrimination aucune. Même s’il y a des avancées dans le niveau de progression  dans l’ODD 4, les progrès ne sont pas suffisants car la population de jeunes est très élevée. De plus, les investissements que les États font dans le système éducatif ne suffisent pas à combler le déficit. Pour preuve, plus de 100 millions d’enfants à travers l’Afrique sont actuellement en dehors du système éducatif. Un drame dit-elle, si l’on sait que l’éducation représente le développement personnel des individus qui permet de contribuer à la communauté et plus largement au développement de l’Afrique. Elle ajoute que les réformes actuelles exigent de nouvelles compétences car l’école d’aujourd’hui n’est plus comme l’école d’hier à cause de l’intelligence artificielle, la technologie et l’explosion de la digitalisation. Et pour pouvoir le faire, il faut former les enseignants tout en recrutant 15 millions d’enseignants qui manquent en Afrique Subsaharienne pour une éducation de qualité et universelle d’ici 2030.  
 
Empêché, le ministre de l’Education nationale a dépêché sa directrice de cabinet, Khady Diop Mbodji. Selon la représentante de MEN, l’objectif de cette rencontre est de faire le bilan des résultats et des progrès sur les années passées, de relever les défis pour une bonne transformation de l’Education. D’après elle, cette édition revêt une dimension particulière parce que le thème est une injonction à l’action. Par ailleurs, elle a soulevé aussi la question de l’inclusion de toutes les couches vulnérables à l’école en prenant exemple sur les enfants déscolarisés ou en situation de handicap dans certaines zones en conflit (sous-région) ou les écoles sont fermées. Il s’agit donc d’établir des stratégies pour permettre à ses enfants d’avoir un accès à l’éducation et de bénéficier des connaissances, renforcement des jeunes, Porter le plaidoyer au niveau du gouvernement, des groupements sous –régionales, CEDEAO, Union Africaine, Nation Unies accompagné des partenaires techniques pour soutenir le système éducatif. De manière objective, une stratégie accélérée de transformation par rapport aux défis et les objectifs de développement des pays africains est ainsi attendu de la société civile pour une résolution et des recommandations pour l’amélioration du système éducatif.


Mercredi 17 Décembre 2025
Dieynaba Agne



