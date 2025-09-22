Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise


Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise

Du 17 au 21 septembre 2025, une vaste opération maritime conjointe a été menée dans le cadre de la coopération sous-régionale en Atlantique. Coordonnée par le centre multinational de la Zone G, cette patrouille a mobilisé plusieurs pays de la région, dont le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert.

L’OPV Niani, bâtiment de la Marine nationale sénégalaise, a servi de plateforme à cette mission. Selon une note publiée sur la page X (ex-Twitter) de la Marine nationale, trois navires de pêche ont été arraisonnés au cours de l’opération.

En renforçant la coopération entre marines voisines, l’opération vise à consolider la surveillance maritime et à dissuader les activités illégales qui affectent les eaux ouest-africaines.



Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



