Opération coup de poing à Dakar : 29 interpellations lors d’une vaste opération sécuritaire nocturne”

Dans un effort de lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, une opération sécuritaire d’envergure a été menée dans la nuit de mercredi à jeudi dans les quartiers stratégiques de Dakar. Cette initiative, pilotée par le Service régional de sécurité publique (SRSP), a mobilisé des moyens conséquents et a abouti à l’interpellation de 29 individus pour divers délits.Selon les informations rapportées par L’Enquête, l’opération s’est déroulée de 21 heures à 6 heures du matin, couvrant des zones sensibles comme le Point E, la Médina, Rebeuss, le Plateau et la Corniche. Elle a impliqué une mutualisation des forces, avec 81 éléments engagés, dont 50 issus du Groupement mobile d’intervention (GMI), et 11 véhicules mobilisés pour assurer une couverture efficace du terrain.Cette intervention ciblée visait à renforcer le sentiment de sécurité des populations et à démanteler les réseaux à l’origine de divers actes répréhensibles.Le bilan de l’opération fait état de 29 interpellations pour des infractions variées :• 9 individus pour vérification d’identité ;• 7 pour racolage ;• 6 pour vagabondage ;• 5 pour ivresse publique manifeste ;• 2 pour trafic de drogue, avec la saisie de 26 kepas de drogue communément appelée “pouche”.En outre, 95 pièces ont été saisies pour diverses infractions administratives et cinq véhicules mis en fourrière pour défaut de visite technique.Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de sécurisation des espaces urbains de Dakar. La Corniche, en particulier, est régulièrement citée comme un point névralgique où se mêlent activités criminelles et insécurité nocturne.Si les résultats de cette opération sont encourageants, les défis restent nombreux. La persistance du trafic de drogue, le phénomène de l’ivresse publique et le racolage nocturne nécessitent des réponses durables, au-delà des opérations ponctuelles.Les autorités appellent ainsi à une vigilance accrue des populations et à une collaboration active pour signaler les comportements suspects. D’autres initiatives de sécurisation sont prévues dans les semaines à venir, dans le cadre d’une approche proactive pour faire face à l’insécurité urbaine.

cette intervention marque un signal fort de l’État dans sa lutte contre les dérives qui perturbent le quotidien des Dakarois. Entre répression des infractions et prévention, la Corniche, comme d’autres secteurs stratégiques, pourrait enfin retrouver une quiétude tant attendue.