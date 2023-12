Open Press (Thiaroye) : Issa Pouye, Baye Mandione et Cie derrière leur champion, Reug Reug !

Tous les lutteurs en activité et les anciennes gloires de thiaroye-sur-mer étaient présents à l’open press de leur frère et ami, Reug Reug. Pour son prochain contre l’ancien roi des arènes, Bombardier, la petite ville de pêcheurs et de lutteurs a vibré au rythme des tam-tams et autres chansons populaires de la lutte sénégalaise. C’est ainsi que Baye Mandione, Issa Pouye et d’autres champions sont venus soutenir leur champion, Reug Reug pour son combat prévu le 24 décembre face au B52 de Mbour.