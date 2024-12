Omar Sène, Directeur de l’Assainissement : « Le taux d’accès aux toilettes dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédoudou…est en deçà de la moyenne nationale »

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement va célébrer ce samedi 14 décembre 2024, la journée mondiale des toilettes à Colobane, dans le département de Gossas, région de Fatick. L’édition de cette année a pour thème: « Les toilettes, Espace de Paix ».



La cérémonie officielle sera présidée par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye à Colobane.



Cette journée est un moment fort de plaidoyer car il y a un besoin de mobilisation des ressources supplémentaires. Bien que le Sénégal ait accompli des progrès, il est loin d’atteindre la cible 6 des Objectifs de Développement durable (ODD) à l’horizon 2030.



Tout compte fait, les autorités continuent de construire des toilettes dont l’accès revêt des enjeux sociaux, sanitaires voire économiques. « L’Etat a réalisé 112.143 toilettes sur l’ensemble du territoire national. Toutes ces initiatives nous ont permis de booster les indicateurs d’accès. Le taux d’accès n’avait pas atteint les 30% en 2005. Et aujourd’hui, nous avons un taux d’accès global de 61,2%. Le pourcentage est 52, 6 % en milieu rural contre 71, 7 %.



Ces statistiques dépassent largement ceux de quelques Etats de l’Union économique monétaire Ouest africaine (Uemoa) ou de certains pays de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Il faut dire que ces chiffres cachent des disparités. Il y a des régions où le taux d’accès aux toilettes améliorées est en deçà de la moyenne nationale. C’est le cas à Matam, Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Sédhiou », avait soutenu le Directeur de l’Assainissement, Oumar Sène dans une interview.